На следующей неделе определится вектор движения цен на топливо: Чего ждут на АЗС На топливном рынке сложилась противоречивая обстановка. С одной стороны, цены пошли вверх, с другой — есть факторы для их снижения. Сколько будет стоить бензин на АЗС после 10 мая? 3 мая, 23:40 Бензин может подорожать после 10 мая © Shutterstock

В начале 2023 года стоимость бензина на автозаправочных станциях практически не менялась, так как из-за ранее введённого потолка цен на углеводороды из России экспортные объёмы были сокращены. То есть внутри страны топлива было больше, чем за такой же отчётный период 2021 года. Кроме того, оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской бирже в марте-апреле оставались практически неизменными. Но в мае цены на АЗС начали расти. Причём в разных областях сложились разные ситуации. Сильнее всего цены подросли в Ямало- Ненецком автономном округе — на 3,5%.

— Это связано с тем, что в марте цена на бензин в этом регионе была самая низкая по России. Резкие ценовые колебания стоимости топлива отмечаются в основном в тех областях, где уровень цен близок к минимальным или максимальным рыночным значениям. Средние розничные цены на топливо в нашей стране изменяются несущественно. Сама стоимость бензина складывается из налога на добычу полезных ископаемых и на дополнительный доход — 30%, акцизы — 21%, НДС — 18%, стоимость нефти, её переработка, логистика — примерно 25%. Чистая прибыль продавца составляет примерно 5%, — рассказал специалист Департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

После майских праздников АЗС перепишут ценники © ТАСС / Александр Щербак

Он называет три основные причины майского подорожания топлива на АЗС. Во-первых, традиционно в мае–июне проводятся плановые ремонты на НПЗ, то есть снижается объём предложения топлива. Во-вторых, также традиционно проводится подготовка к посевной кампании — закупка топлива проводится в больших объёмах. В-третьих, правительство в апреле сократило выплаты из бюджета нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок.

— Третий пункт рассмотрим более подробно. Этот механизм сдерживания цен на топливо называется демпфер. Так как при повышении нефтяных цен продажа за границей топлива будет приносить большую прибыль, то правительство компенсирует нефтяникам ценовую разницу, чтобы продажи не носили лавинообразный характер и большая часть топлива оставалась в стране. При обратной ситуации, если цены на топливо за границей дешевле и продажа внутри страны становится выгоднее, нефтяные компании доплачивают в бюджет, — пояснил Ярослав Островский.

На спекулятивных настроениях могут расти цены на внутреннем рынке. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Он добавил, что в 2022 году в ожидании санкций Европа стала скупать у России углеводороды в огромных количествах. Соответственно, выросли цены и субсидии по демпферу. В этом году правительство решило сократить выплаты нефтяникам с апреля, в основном из-за дефицита бюджета, и оптовые биржевые цены пошли в рост. Кроме того, на процесс ценообразования топлива влияют не только все вышеперечисленные факторы, но и широко анонсированное СМИ снижение добычи нефти с этого месяца. Это также ведёт к уменьшению общего предложения и дальнейшему росту цен.

По официальным данным, выплаты нефтяным компаниями из бюджета в рамках демпферных выплат в апреле составили около 100 млрд рублей. Экономия бюджета оценивается в 26,5 млрд рублей. Минфин и Минэнерго обсуждают очередное сокращение субсидий по демпферу по бензину и дизтопливу, но размер снижения ещё не определён. Конечный рост цен на заправках будет зависеть в первую очередь от размера снижения субсидий. Например, Минфин предлагает снизить демпфер в два раза, начиная с июля 2023 года по июль 2024 года. Об этом рассказал генеральный директор компании по созданию уникальных технологий для нефтегазовой отрасли "ВОРМХОЛС Внедрение" Олег Журавлёв.

Но уже сейчас, по его словам, может возникнуть ситуация, когда спекулятивные настроения возьмут верх и на новостях о снижении демпферных выплат будут расти цены на внутреннем рынке. Произойти это может уже после 10 мая. Однако при значительном повышении цен возникает риск усиления инфляции и роста социальной напряжённости. Поэтому стоит ожидать вмешательства со стороны государственных институтов регулирования. По мнению Олега Журавлёва, это произойдёт в случае роста конечных цен на бензин и дизтопливо более чем на 10–15%.

— Думаю, что за счёт упавшего спроса на топливо люди стали больше экономить на поездках, мы увидим подорожание бензина АИ-92 где-то на 0,7–0,8%, а АИ-95 — на 1,2–1,5%. Дизель подорожает не менее чем на 3,5%, — прогнозирует частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева