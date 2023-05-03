Умерла 32-летняя олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Тори Боуи

В возрасте 32 лет умерла американская легкоатлетка, бегунья на короткие дистанции и прыгунья в длину Тори Боуи. Об этом сообщило агентство Icon Management Inc., клиентом которого она была.

"С прискорбием сообщаем очень печальную новость о том, что Тори Боуи скончалась. Мы потеряли клиента, дорогого друга, дочь и сестру. Тори была чемпионом... лучом света, который сиял так ярко! Мы убиты горем, и наши молитвы с семьёй и друзьями", — говорится в твиттере агентства.

Тори Боуи — победительница Олимпийских игр – 2016 в эстафете 4х100 метров. Спортсменка завоевала серебро на дистанции 100 метров и бронзу на дистанции 200 метров. Также на её счету две золотые медали чемпионата мира 2017-го. С июня прошлого года в соревнованиях она больше не участвовала.