Пассажирский самолёт Стамбул – Москва готовится к аварийной посадке в Сочи

Пассажирский самолёт, летевший из Стамбула в Москву, готовится к аварийной посадке в Сочи. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Самолёт направлялся из Стамбула в Домодедово. Однако из-за технических проблем лайнер не может продолжать полёт — и командир запросил экстренную посадку в Сочи", — рассказали агентству в экстренных службах.

На борту находятся 44 человека. Посадка ожидается в ближайшие минуты.