КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

3 мая, 14:24

Пассажирский самолёт Стамбул – Москва готовится к аварийной посадке в Сочи

Пассажирский самолёт, летевший из Стамбула в Москву, готовится к аварийной посадке в Сочи. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Самолёт направлялся из Стамбула в Домодедово. Однако из-за технических проблем лайнер не может продолжать полёт — и командир запросил экстренную посадку в Сочи", — рассказали агентству в экстренных службах.

На борту находятся 44 человека. Посадка ожидается в ближайшие минуты.

Турция закрыла небо для армянских самолётов

Турция закрыла небо для армянских самолётов

А ранее при посадке самолёта в аэропорту Пулково неизвестный пытался ослепить пилотов зелёным лазером. Речь идёт рейсе Сочи – Санкт-Петербург. Инцидент произошёл 29 апреля около 18:50.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров