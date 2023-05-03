Пассажирский самолёт Стамбул – Москва готовится к аварийной посадке в Сочи
Пассажирский самолёт, летевший из Стамбула в Москву, готовится к аварийной посадке в Сочи. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
"Самолёт направлялся из Стамбула в Домодедово. Однако из-за технических проблем лайнер не может продолжать полёт — и командир запросил экстренную посадку в Сочи", — рассказали агентству в экстренных службах.
На борту находятся 44 человека. Посадка ожидается в ближайшие минуты.
А ранее при посадке самолёта в аэропорту Пулково неизвестный пытался ослепить пилотов зелёным лазером. Речь идёт рейсе Сочи – Санкт-Петербург. Инцидент произошёл 29 апреля около 18:50.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов