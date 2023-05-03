КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

3 мая, 15:40

Минобороны разъяснило иностранным военным атташе подход России к ядерному сдерживанию

МО РФ: Подход России к ядерному сдерживанию носит оборонительный характер

Подход России к ядерному сдерживанию носит оборонительный характер, заявил на брифинге для военных атташе дружественных стран заместитель главы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"На основе доктринальных документов доведены российские подходы к ядерному сдерживанию. Отмечено, что деятельность РФ в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны", — отметил замминистра.

Также на брифинге для иностранных военных атташе была дана оценка действий США по размещению ядерных боеприпасов в Европе и "совместной с НАТО деятельности по подготовке и проведению ядерных миссий" с участием ВВС неядерных государств.

"Российские требования о прекращении подобной практики и выводе американского ядерного оружия на национальную территорию США и их союзниками по НАТО были отвергнуты", — подчеркнул Фомин.

Он разъяснил, что дополнительные шаги по обеспечению безопасности Союзного государства России и Белоруссии были предприняты в ответ на деятельность Североатлантического альянса по эскалации обстановки.

Володин призвал применить оружие, "способное уничтожить киевский режим"

Володин призвал применить оружие, "способное уничтожить киевский режим"

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал условие, при котором Россия первой применит ядерное оружие.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Военная техника
  • Мировая политика
  • Наука и Технологии
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров