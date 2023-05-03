Похитителем жилетки Князева из "Короля и Шута" оказался первый лидер "Коррозии металла"
Экс-лидер "Коррозии металла" Лазоревич сознался в краже жилетки Князева из "КиШ"
Найдена украденная жилетка музыканта "Короля и Шута". Фото © t.me / SHOT
Пропавшая с московской выставки жилетка лидера группы "Король и Шут" Андрея Князева нашлась, её украл первый лидер и вокалист коллектива "Коррозия металла" Александр Лазоревич. Он заверил SHOT, что просто хотел сфотографироваться с ней и потом вернуть на место.
Экс-вокалист коллектива "Коррозия металла" Александр Лазоревич попался на краже. Видео © t.me / SHOT
"Я взял её не насовсем. Я хотел с ней сфотографироваться и потом вернуть, а меня взяли, скрутили, обвинили в краже", — сказал Лазоревич.
Теперь он находится под подпиской о невыезде, против него завели дело о краже. Музыкант раскаялся и удивился оперативности полицейских. По его словам, ему остаётся уповать на полюбовное разрешение конфликта и снисхождение организаторов выставки. Лазоревич добавил, что у него дома есть небольшая коллекция вещей знаменитостей и даже куртка Паука из "Коррозии металла".
Напомним, жилетку музыканта и лидера группы "Король и Шут" Андрея Князева украли с выставки, открытой в начале марта в арт-пространстве "Винзавод" в Москве.