Похитителем жилетки Князева из "Короля и Шута" оказался первый лидер "Коррозии металла"

Пропавшая с московской выставки жилетка лидера группы "Король и Шут" Андрея Князева нашлась, её украл первый лидер и вокалист коллектива "Коррозия металла" Александр Лазоревич. Он заверил SHOT, что просто хотел сфотографироваться с ней и потом вернуть на место.

Экс-вокалист коллектива "Коррозия металла" Александр Лазоревич попался на краже. Видео © t.me / SHOT

"Я взял её не насовсем. Я хотел с ней сфотографироваться и потом вернуть, а меня взяли, скрутили, обвинили в краже", — сказал Лазоревич.

Теперь он находится под подпиской о невыезде, против него завели дело о краже. Музыкант раскаялся и удивился оперативности полицейских. По его словам, ему остаётся уповать на полюбовное разрешение конфликта и снисхождение организаторов выставки. Лазоревич добавил, что у него дома есть небольшая коллекция вещей знаменитостей и даже куртка Паука из "Коррозии металла".