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3 мая, 16:03

Похитителем жилетки Князева из "Короля и Шута" оказался первый лидер "Коррозии металла"

Экс-лидер "Коррозии металла" Лазоревич сознался в краже жилетки Князева из "КиШ"

<p>Найдена украденная жилетка музыканта "Короля и Шута". Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/50894" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Найдена украденная жилетка музыканта "Короля и Шута". Фото © t.me / SHOT

Пропавшая с московской выставки жилетка лидера группы "Король и Шут" Андрея Князева нашлась, её украл первый лидер и вокалист коллектива "Коррозия металла" Александр Лазоревич. Он заверил SHOT, что просто хотел сфотографироваться с ней и потом вернуть на место.

Экс-вокалист коллектива "Коррозия металла" Александр Лазоревич попался на краже. Видео © t.me / SHOT

"Я взял её не насовсем. Я хотел с ней сфотографироваться и потом вернуть, а меня взяли, скрутили, обвинили в краже", сказал Лазоревич.

Теперь он находится под подпиской о невыезде, против него завели дело о краже. Музыкант раскаялся и удивился оперативности полицейских. По его словам, ему остаётся уповать на полюбовное разрешение конфликта и снисхождение организаторов выставки. Лазоревич добавил, что у него дома есть небольшая коллекция вещей знаменитостей и даже куртка Паука из "Коррозии металла".

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Напомним, жилетку музыканта и лидера группы "Король и Шут" Андрея Князева украли с выставки, открытой в начале марта в арт-пространстве "Винзавод" в Москве.

Татьяна Миссуми
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