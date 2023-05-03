КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

3 мая, 16:05

Новым президентом Всемирного банка избран экс-глава Mastercard Аджай Банга

<p>Аджай Банга. Фото © Getty Images / Kent Nishimura</p>

Аджай Банга. Фото © Getty Images / Kent Nishimura

Бывший руководитель американской компании Mastercard Аджай Банга стал четырнадцатым президентом Всемирного банка (ВБ), к своим обязанностям он приступит с июня. Об этом рассказали в пресс-службе ВБ.

"Исполнительные директора ВБ сегодня избрали Аджая Бангу президентом Всемирного банка на пятилетний срок, начинающийся 2 июня 2023 года", говорится в заявлении.

Назначен новый замглавы Минобороны РФ

Назначен новый замглавы Минобороны РФ

Ранее сообщалось, что в колледже при Университете Токио приглашённым профессором назначили китайского миллиардера, основателя компании по интернет-торговле Alibaba и торговой площадки AliЕxpress Джека Ма.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров