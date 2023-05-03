Новым президентом Всемирного банка избран экс-глава Mastercard Аджай Банга
Аджай Банга. Фото © Getty Images / Kent Nishimura
Бывший руководитель американской компании Mastercard Аджай Банга стал четырнадцатым президентом Всемирного банка (ВБ), к своим обязанностям он приступит с июня. Об этом рассказали в пресс-службе ВБ.
"Исполнительные директора ВБ сегодня избрали Аджая Бангу президентом Всемирного банка на пятилетний срок, начинающийся 2 июня 2023 года", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в колледже при Университете Токио приглашённым профессором назначили китайского миллиардера, основателя компании по интернет-торговле Alibaba и торговой площадки AliЕxpress Джека Ма.