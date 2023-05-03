Новым президентом Всемирного банка избран экс-глава Mastercard Аджай Банга

Бывший руководитель американской компании Mastercard Аджай Банга стал четырнадцатым президентом Всемирного банка (ВБ), к своим обязанностям он приступит с июня. Об этом рассказали в пресс-службе ВБ.

"Исполнительные директора ВБ сегодня избрали Аджая Бангу президентом Всемирного банка на пятилетний срок, начинающийся 2 июня 2023 года", — говорится в заявлении.