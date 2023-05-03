Учёные выяснили, почему Эверест гремит и трещит по ночам

Специалисты Центра арктических исследований Университета Хоккайдо в Японии назвали причину грохота Эвереста, который исходит от горы в ночное время суток. Работу публикует научный портал Earth.com.

Причиной громких звуков являются перепады температур, которые провоцируют сжатие льда, вследствие чего он лопается. Свидетели отмечают, что ледники начинают издавать ужасный шум сразу после захода солнца.

В рамках исследования учёные отправились в экспедицию в непальские Гималаи. На леднике Тракардинг-Трамбау они разбили лагерь и в течение трёх недель вели свои наблюдения. Альпинист Дейв Хан описывал ночные звуки Эвереста как "обрушение льда и камней в разных местах по всей долине".

Датчики для измерения вибраций внутри ледника помогли измерить магнитуду колебаний. Сопоставив сейсмографические данные с информацией о температуре и ветре, исследователи убедились, что шум связан с экстремальными перепадами дневных и ночных температур.