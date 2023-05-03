Людям старше 50 лет посоветовали "зависать" в Интернете, чтобы избежать слабоумия

Если пользоваться Интернетом в преклонном возрасте, то вероятность развития старческих болезней, в том числе деменции, снижается вдвое. Об этом пишет Journal of the American Geriatrics Society, ссылаясь на учёных из Нью-Йоркского университета.

Исследователи проанализировали данные 18 154 участников эксперимента, находящихся в возрасте от 54 до 64,9 года, которые не имели признаков слабоумия. Информация собиралась на протяжении почти десяти лет, деменция по итогам испытаний была подтверждена лишь у 4,68% испытуемых.

Учёные заметили, что в группе, где пенсионеры активно использовали Интернет, риски нейродегенеративных отклонений оказались минимальны, а среди тех, кто избегал Сети, проблемы слабоумия обозначились достаточно чётко. При этом, как подчеркнули аналитики, эта связь была установлена вне зависимости от расы, уровня образования и пола.

По мнению исследователей, причиной можно назвать развитие и поддержание когнитивного резерва, которое происходит во время онлайн-взаимодействия, что помогает сократить процессы старения мозга.