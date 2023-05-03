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Опубликовано 3 мая 2023, 16:48
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Украинский дрон-камикадзе атаковал водонапорную башню в селе под Белгородом

Украинский дрон атаковал водонапорную башню под Белгородом. Фото © SHOT

Украинский дрон атаковал водонапорную башню под Белгородом. Фото © SHOT

Украинский беспилотник-камикадзе нанёс удар по водонапорной башне около села Вязовое Белгородской области. SHOT публикует первое фото с места ЧП.

Дрон попал в башню, которая располагается на территории местного свинокомплекса. В результате атаки никто не пострадал, на место прибыли экстренные службы.

В Госдуме призвали дать "адекватный ответ" Киеву на ночную атаку беспилотников по Кремлю
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Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник над морем в крымской Феодосии. Дрон мог лететь в сторону морского нефтяного терминала.

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Татьяна Миссуми
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