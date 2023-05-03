КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 16:48

Украинский дрон-камикадзе атаковал водонапорную башню в селе под Белгородом

<p>Украинский дрон атаковал водонапорную башню под Белгородом. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/50900" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Украинский дрон атаковал водонапорную башню под Белгородом. Фото © SHOT

Украинский беспилотник-камикадзе нанёс удар по водонапорной башне около села Вязовое Белгородской области. SHOT публикует первое фото с места ЧП.

Дрон попал в башню, которая располагается на территории местного свинокомплекса. В результате атаки никто не пострадал, на место прибыли экстренные службы.

В Госдуме призвали дать "адекватный ответ" Киеву на ночную атаку беспилотников по Кремлю

В Госдуме призвали дать "адекватный ответ" Киеву на ночную атаку беспилотников по Кремлю

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник над морем в крымской Феодосии. Дрон мог лететь в сторону морского нефтяного терминала.

Татьяна Миссуми
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