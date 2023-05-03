Украинский дрон-камикадзе атаковал водонапорную башню в селе под Белгородом

Украинский беспилотник-камикадзе нанёс удар по водонапорной башне около села Вязовое Белгородской области. SHOT публикует первое фото с места ЧП.

Дрон попал в башню, которая располагается на территории местного свинокомплекса. В результате атаки никто не пострадал, на место прибыли экстренные службы.