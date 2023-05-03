Система ПВО сбила беспилотник над морем в Феодосии

Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник над морем в крымской Феодосии. По данным SHOT , дрон мог лететь в сторону морского нефтяного терминала.

"Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", — написал он в телеграм-канале.