Система ПВО сбила беспилотник над морем в Феодосии
Аксёнов сообщил о работе ПВО на юго-востоке Крыма
Беспилотник, который система ПВО сбила над морем в Феодосии. Фото © SHOT
Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник над морем в крымской Феодосии. По данным SHOT, дрон мог лететь в сторону морского нефтяного терминала.
Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил, что на юго-востоке полуострова успешно отработали силы ПВО.
"Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", — написал он в телеграм-канале.
А в ночь на 3 мая беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона были нацелены на резиденцию президента Владимира Путина, однако аппараты удалось вывести из строя. Глава государства не пострадал. Москва расценивает ЧП как террористическую акцию и покушение на Путина. Тем временем Киев отрицает причастность к ночной атаке.