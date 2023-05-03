ВСУ предприняли попытку наступления на Ореховском направлении в Запорожье, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, бронегруппа украинской армии начала атаковать после массированной артподготовки.

"Сегодня вечером после массированной артподготовки бронегруппа боевиков ВСУ снова пошла в наступление южнее Орехова. Их встретили прицельным огнём на первой линии обороны наши мотострелки и разведка. По нацистам бьют наши танки и артиллерия. В данный момент бой в самом разгаре. <...> Подробности позже", — написал он.

Рогов добавил, что противник теряет в бою как живую силу, так и технику, "подбиты как минимум танк и бронетранспортёр". О том, является ли атака на Ореховском направлении тем самым "долго ожидаемым полномасштабным наступлением" ВСУ, попыткой прорыва или разведкой боем, говорить он не берётся.