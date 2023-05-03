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Опубликовано 3 мая 2023, 17:58
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Бронегруппа ВСУ перешла в контрнаступление и напоролась на российских мотострелков

Рогов сообщил о начале контратаки ВСУ на Ореховском направлении в Запорожье

Обложка © Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency

Обложка © Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency

ВСУ предприняли попытку наступления на Ореховском направлении в Запорожье, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, бронегруппа украинской армии начала атаковать после массированной артподготовки.

"Сегодня вечером после массированной артподготовки бронегруппа боевиков ВСУ снова пошла в наступление южнее Орехова. Их встретили прицельным огнём на первой линии обороны наши мотострелки и разведка. По нацистам бьют наши танки и артиллерия. В данный момент бой в самом разгаре. <...> Подробности позже", — написал он.

Рогов добавил, что противник теряет в бою как живую силу, так и технику, "подбиты как минимум танк и бронетранспортёр". О том, является ли атака на Ореховском направлении тем самым "долго ожидаемым полномасштабным наступлением" ВСУ, попыткой прорыва или разведкой боем, говорить он не берётся.

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По мнению основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, контрнаступление ВСУ, которое Киев анонсирует несколько месяцев, уже началось. Активность противника наблюдается "по периметру и внутри нашего фронта".

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Ирина Фальке
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