Бронегруппа ВСУ перешла в контрнаступление и напоролась на российских мотострелков
Рогов сообщил о начале контратаки ВСУ на Ореховском направлении в Запорожье
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ВСУ предприняли попытку наступления на Ореховском направлении в Запорожье, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, бронегруппа украинской армии начала атаковать после массированной артподготовки.
"Сегодня вечером после массированной артподготовки бронегруппа боевиков ВСУ снова пошла в наступление южнее Орехова. Их встретили прицельным огнём на первой линии обороны наши мотострелки и разведка. По нацистам бьют наши танки и артиллерия. В данный момент бой в самом разгаре. <...> Подробности позже", — написал он.
Рогов добавил, что противник теряет в бою как живую силу, так и технику, "подбиты как минимум танк и бронетранспортёр". О том, является ли атака на Ореховском направлении тем самым "долго ожидаемым полномасштабным наступлением" ВСУ, попыткой прорыва или разведкой боем, говорить он не берётся.
По мнению основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, контрнаступление ВСУ, которое Киев анонсирует несколько месяцев, уже началось. Активность противника наблюдается "по периметру и внутри нашего фронта".