Воронка от взрыва и обломки: Лайф публикует первое видео с места падения беспилотника под Коломной
Опубликованы первые фото и видео с места падения беспилотника под Коломной
Обломки упавшего в Подмосковье беспилотника. Обложка © SHOT
Опубликованы первые фото и видео с места падения украинского беспилотника под Коломной Московской области. На них — воронка от взрыва и обломки летательного аппарата. Как пишет SHOT, его обнаружили глубоко в лесу.
Работа правоохранителей на месте падения беспилотника в Подмосковье. Фото © SHOT
На месте уже находятся полиция и Росгвардия, также прибыли сотрудники Следственного комитета. Экспертам предстоит изучить найденные части дрона.
Напомним, о предположительном падении неизвестного беспилотника в районе Коломны стало известно несколько часов назад. О нём сообщил местный житель.