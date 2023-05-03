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3 мая, 18:14

Воронка от взрыва и обломки: Лайф публикует первое видео с места падения беспилотника под Коломной

Опубликованы первые фото и видео с места падения беспилотника под Коломной

<p>Обломки упавшего в Подмосковье беспилотника. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/50902" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обломки упавшего в Подмосковье беспилотника. Обложка © SHOT

Опубликованы первые фото и видео с места падения украинского беспилотника под Коломной Московской области. На них — воронка от взрыва и обломки летательного аппарата. Как пишет SHOT, его обнаружили глубоко в лесу.

Работа правоохранителей на месте падения беспилотника в Подмосковье. Фото © SHOT

  • Воронка от упавшего в Подмосковье беспилотника. Фото © SHOT
    Воронка от упавшего в Подмосковье беспилотника. Фото © SHOT
  • Воронка от упавшего в Подмосковье беспилотника. Фото © SHOT
    Воронка от упавшего в Подмосковье беспилотника. Фото © SHOT
  • Воронка от упавшего в Подмосковье беспилотника. Фото © SHOT
    Воронка от упавшего в Подмосковье беспилотника. Фото © SHOT
  • Воронка от упавшего в Подмосковье беспилотника. Фото © SHOT
    Воронка от упавшего в Подмосковье беспилотника. Фото © SHOT

Воронка от упавшего в Подмосковье беспилотника. Фото © SHOT

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На месте уже находятся полиция и Росгвардия, также прибыли сотрудники Следственного комитета. Экспертам предстоит изучить найденные части дрона.

В Москве запретили запускать беспилотники

В Москве запретили запускать беспилотники

Напомним, о предположительном падении неизвестного беспилотника в районе Коломны стало известно несколько часов назад. О нём сообщил местный житель.

Матвей Константинов
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