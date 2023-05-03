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Регион
Опубликовано 3 мая 2023, 18:31
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Бронегруппа ВСУ понесла потери на Ореховском направлении и отступила

Бронегруппа украинской армии была вынуждена отступить на исходные позиции на Ореховском направлении в Запорожье из-за потерь. О положении на этом участке фронта сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В районе Работино на Ореховском направлении под контролем. Враг с потерями отступил на исходные позиции. Очередная разведка боем", — написал он у себя в телеграм-канале.

Ранее сегодня Рогов сообщил, что после массированной артподготовки бронегруппа боевиков ВСУ снова пошла в наступление южнее Орехова. Подразделение встретили прицельным огнём на первой линии обороны российские мотострелки и разведка.

Бойцы "Ахмата" пошли в наступление в ЛНР и вынудили ВСУ отступить на 1,5 км
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ТАСС / Андрей Рубцов

Андрей Бражников
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