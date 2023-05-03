Бронегруппа ВСУ понесла потери на Ореховском направлении и отступила

Бронегруппа украинской армии была вынуждена отступить на исходные позиции на Ореховском направлении в Запорожье из-за потерь. О положении на этом участке фронта сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В районе Работино на Ореховском направлении под контролем. Враг с потерями отступил на исходные позиции. Очередная разведка боем", — написал он у себя в телеграм-канале.