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3 мая, 19:15

В США повысили процентную ставку до максимума с 2006 года

ФРС США повысила базовую процентную ставку до 5–5,25% годовых

ФРС США повысила базовую процентную ставку до максимального показателя с 2006 года — 5–5,25% годовых. Из принятого по итогам майского заседания решения следует, что регулятор допускает её дальнейшее повышение, а в планах по-прежнему значится достижение максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне двух процентов.

"При выборе подходящей позиции в монетарной политике комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", — говорится в опубликованном сообщении.

Также там подтвердили, что продолжат сокращать активы на балансе, следуя принятому плану: начиная с лета, первые три месяца — по 47,5 миллиарда ежемесячно, 30 из которых приходятся на казначейские бумаги, а 17,5 относятся к ипотечным. Далее же планировалось нарастить темп и вовсе до 95 миллиардов ежемесячно.

Банки заняли рекордную сумму у ФРС США на фоне развивающегося кризиса

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Как отметил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, ФРС не сможет защитить экономику страны от последствий, если Конгресс не согласует повышение потолка госдолга.

Напомним, в прошлый раз ФРС повысила ставку 22 марта — до 4,75–5% годовых. Также там ухудшили прогнозы по росту американского ВВП в этом году — с 0,5% с 0,4%.

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ТАСС / ZUMA

Матвей Константинов
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