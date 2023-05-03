В США повысили процентную ставку до максимума с 2006 года

ФРС США повысила базовую процентную ставку до максимального показателя с 2006 года — 5–5,25% годовых. Из принятого по итогам майского заседания решения следует, что регулятор допускает её дальнейшее повышение, а в планах по-прежнему значится достижение максимальной занятости в экономике и инфляции на уровне двух процентов.

"При выборе подходящей позиции в монетарной политике комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", — говорится в опубликованном сообщении.

Также там подтвердили, что продолжат сокращать активы на балансе, следуя принятому плану: начиная с лета, первые три месяца — по 47,5 миллиарда ежемесячно, 30 из которых приходятся на казначейские бумаги, а 17,5 относятся к ипотечным. Далее же планировалось нарастить темп и вовсе до 95 миллиардов ежемесячно.

Как отметил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, ФРС не сможет защитить экономику страны от последствий, если Конгресс не согласует повышение потолка госдолга.