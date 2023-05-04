Глава ФРС Пауэлл не исключил рецессию в США
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл считает, что экономика США столкнётся с рецессией, которая, вероятно, будет иметь мягкий характер.
"Я её не исключаю. Возможно, мы получим то, что, я надеюсь, окажется мягкой рецессией", — сообщил Пауэлл журналистам.
Ранее Лайф писал, что предупредивший о кризисе 2008 года экономист Нуриэль Рубини предрёк кредитный коллапс в США. По словам эксперта, в 2023 году кризисом будет охвачена "значительная часть американской банковской системы".
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