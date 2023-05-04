Глава ФРС Пауэлл не исключил рецессию в США

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл считает, что экономика США столкнётся с рецессией, которая, вероятно, будет иметь мягкий характер.

"Я её не исключаю. Возможно, мы получим то, что, я надеюсь, окажется мягкой рецессией", — сообщил Пауэлл журналистам.