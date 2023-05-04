КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

3 мая, 23:11

Глава ФРС Пауэлл не исключил рецессию в США

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл считает, что экономика США столкнётся с рецессией, которая, вероятно, будет иметь мягкий характер.

"Я её не исключаю. Возможно, мы получим то, что, я надеюсь, окажется мягкой рецессией", — сообщил Пауэлл журналистам.

В США повысили процентную ставку до максимума с 2006 года

В США повысили процентную ставку до максимума с 2006 года

Ранее Лайф писал, что предупредивший о кризисе 2008 года экономист Нуриэль Рубини предрёк кредитный коллапс в США. По словам эксперта, в 2023 году кризисом будет охвачена "значительная часть американской банковской системы".

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова
  • Новости
  • США
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров