Французского политика Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы
Основателя крайне правой французской партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы, куда он попал в тяжёлом состоянии в середине апреля. Как рассказала газете Le Figaro внучка 94-летнего политика Марион Марешаль, ему стало лучше.
"Верный своему характеру бойца, он ещё больше поразил врачей своей стойкостью", — отметила Марешаль.
Напомним, в больницу Жан-Мари Ле Пен был доставлен с острой сердечной недостаточностью 15 апреля. Уже на следующий день его дочь Марин Ле Пен заявила, что отец чувствует себя хорошо и ему "требуется несколько посещений больницы для проведения необходимых процедур".