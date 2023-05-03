Французского политика Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы

Основателя крайне правой французской партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пена выписали из больницы, куда он попал в тяжёлом состоянии в середине апреля. Как рассказала газете Le Figaro внучка 94-летнего политика Марион Марешаль, ему стало лучше.