КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

3 мая, 22:41

Подземные толчки до трёх баллов разбудили жителей Петропавловска-Камчатского

На Камчатке утром 4 мая зафиксировано два землетрясения

В акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки утром 4 мая зафиксировано два землетрясения магнитудой 5,2 и 4,3. В Петропавловске-Камчатском ощущались трёхбалльные толчки, сообщили в управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Наиболее сильное из сейсмособытий произошло в 7:06 по местному времени (22:06 среды мск). Его эпицентр располагался в 122 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 18 км под морским дном. Через две минуты приблизительно в том же районе произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Землетрясение произошло в районе вулкана Шивелуч на Камчатке

Землетрясение произошло в районе вулкана Шивелуч на Камчатке

Пострадавших и разрушений нет. В обоих случаях угроза цунами не объявлялась.

Ранее Лайф сообщал, что жители полуострова Камчатка ощутили толчки магнитудой 4,5. Очаг стихии находился в 122 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 65,6 километра.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров