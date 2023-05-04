Подземные толчки до трёх баллов разбудили жителей Петропавловска-Камчатского

В акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки утром 4 мая зафиксировано два землетрясения магнитудой 5,2 и 4,3. В Петропавловске-Камчатском ощущались трёхбалльные толчки, сообщили в управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Наиболее сильное из сейсмособытий произошло в 7:06 по местному времени (22:06 среды мск). Его эпицентр располагался в 122 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 18 км под морским дном. Через две минуты приблизительно в том же районе произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Пострадавших и разрушений нет. В обоих случаях угроза цунами не объявлялась.