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4 мая, 00:50

В США вычислили настоящего президента страны

Автор 19FortyFive Вейхерт назвал Джилл Байден настоящим президентом США

Настоящая политическая власть в Вашингтоне находится в руках супруги главы Белого дома Джилл Байден, которая, по сути, является первой женщиной – президентом США. Об этом заявил бывший сотрудник Конгресса, геополитический аналитик и обозреватель Брэндон Вейхерт.

"Забудьте о других центрах власти в администрации Байдена. Настоящая власть — это Джилл Байден, первая неизбранная женщина – президент Америки. И это должно вас сильно пугать", пишет Вейхерт в статье для 19fortyfive.com.

По словам обозревателя, первая леди США имеет сильное влияние на мужа и на трудности, с которыми ему приходится сталкиваться как лидеру "того, что осталось от Свободного мира". Вейхерт также отмечает, что Джилл Байден не просто "рупор", а истинная сила, которая стоит за американским президентом. Супруга Байдена не озвучивает решения, однако она находится в комнате, формирует беседу и внимательно следит за тем, чтобы всё складывалось так, как ей хочется.

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Публицист отмечает, что, если Джилл Байден разрешит мужу уйти с поста президента США, это лишит её не только фактической власти, но и денег, которые влиятельные люди платят ей за доступ к Белому дому.

А ранее Брэндон Вейхерт рассказал о пяти страшнейших ошибках Байдена. 2020-е годы станут для Штатов потерянным десятилетием, считает бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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