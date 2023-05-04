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4 мая, 01:52

Верховный суд обязал Трампа оплатить издержки, отклонив иск к The New York Times

Иск бывшего президента США Дональда Трампа против газеты The New York Times (NYT) отклонён Верховным судом Нью-Йорка, сообщает портал Axios.

Поводом для разбирательства стала статья о налоговых счетах экс-главы Белого дома. Трамп в 2021 году потребовал с издания и своей племянницы Мэри 100 млн долларов, расценивая материал как "коварный заговор с целью получения конфиденциальных и высокочувствительных записей".

Судья Роберт Рид решил, что претензии Трампа несостоятельны с точки зрения конституционного права, так как журналисты могут заниматься сбором новостей, не опасаясь деликатной ответственности. Отклоняя жалобу экс-президента США, он обязал его выплатить все судебные издержки, связанные с этим делом. Решение по делу о Мэри Трамп суду ещё предстоит вынести.

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Нью-Йоркский суд ранее отказал Дональду Трампу в аннулировании процесса по делу об изнасиловании, которое в его адрес выдвинула журналист Джин Кэрролл. По её словам, он пытался изнасиловать её в 1990-е в примерочной универмага.

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Ольга Платонова
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