Верховный суд обязал Трампа оплатить издержки, отклонив иск к The New York Times
Иск бывшего президента США Дональда Трампа против газеты The New York Times (NYT) отклонён Верховным судом Нью-Йорка, сообщает портал Axios.
Поводом для разбирательства стала статья о налоговых счетах экс-главы Белого дома. Трамп в 2021 году потребовал с издания и своей племянницы Мэри 100 млн долларов, расценивая материал как "коварный заговор с целью получения конфиденциальных и высокочувствительных записей".
Судья Роберт Рид решил, что претензии Трампа несостоятельны с точки зрения конституционного права, так как журналисты могут заниматься сбором новостей, не опасаясь деликатной ответственности. Отклоняя жалобу экс-президента США, он обязал его выплатить все судебные издержки, связанные с этим делом. Решение по делу о Мэри Трамп суду ещё предстоит вынести.
Нью-Йоркский суд ранее отказал Дональду Трампу в аннулировании процесса по делу об изнасиловании, которое в его адрес выдвинула журналист Джин Кэрролл. По её словам, он пытался изнасиловать её в 1990-е в примерочной универмага.