Верховный суд обязал Трампа оплатить издержки, отклонив иск к The New York Times

Поводом для разбирательства стала статья о налоговых счетах экс-главы Белого дома. Трамп в 2021 году потребовал с издания и своей племянницы Мэри 100 млн долларов, расценивая материал как "коварный заговор с целью получения конфиденциальных и высокочувствительных записей".

Судья Роберт Рид решил, что претензии Трампа несостоятельны с точки зрения конституционного права, так как журналисты могут заниматься сбором новостей, не опасаясь деликатной ответственности. Отклоняя жалобу экс-президента США, он обязал его выплатить все судебные издержки, связанные с этим делом. Решение по делу о Мэри Трамп суду ещё предстоит вынести.