Экс-президента Бразилии Болсонару подозревают в фальсификации прививки от ковида

Полиция Бразилии провела обыск в доме бывшего президента Жаира Болсонару и изъяла его мобильный телефон в рамках расследования поддельных записей о прививках от коронавируса, которые могли помочь политику и его главным помощникам въехать в США. Об этом пишет газета The New York Times.

Полиция обыскала более десяти домов в Рио-де-Жанейро и Бразилиа, арестовано шесть человек, в том числе ближайший помощник Болсонару и два его охранника, которые подозреваются во вмешательстве в государственную базу данных о прививках и создании фальсифицированных записей.

Есть подозрения, что Болсонару, его 12-летней дочери Лауре и другим членам его администрации могли быть выданы поддельные документы о прививках. Полиция заявила, что данные о прививках были подделаны в период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года.

Также газета сообщает, что на основании документов, опубликованных Верховным судом Бразилии, Болсонару является подозреваемым. В решении о выдаче ордеров на обыск Верховный суд заявил, что следственная связь между политиком и возможным преступлением является "правдоподобной, логичной и надёжной".