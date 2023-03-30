Болсонару отказался возглавлять бразильскую оппозицию

Бывший лидер Бразилии Жаир Болсонару перед отлётом из США, куда он уехал в декабре после поражения на президентских выборах, заявил, что по возвращении не намерен возглавлять оппозицию правительству Луиса Инасиу да Силвы.

"Я не буду возглавлять какую-либо оппозицию. Я буду работать со своей партией как человек с опытом: 28 лет в Палате [депутатов], четыре года на посту президента, два в качестве советника и пятнадцать в армии, — чтобы сотрудничать с теми, кто этого захочет... поддерживать то, что необходимо поддерживать, и изменить то, что нужно изменить", — пояснил Болсонару телеканалу CNN Brasil.

Либеральная партия Бразилии, от которой Болсонару баллотировался на последних выборах, ранее сообщила, что политик станет её почётным председателем.