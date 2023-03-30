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30 марта, 03:53

Болсонару отказался возглавлять бразильскую оппозицию

Болсонару не планирует по возвращении из США возглавить оппозицию Бразилии

Бывший лидер Бразилии Жаир Болсонару перед отлётом из США, куда он уехал в декабре после поражения на президентских выборах, заявил, что по возвращении не намерен возглавлять оппозицию правительству Луиса Инасиу да Силвы.

"Я не буду возглавлять какую-либо оппозицию. Я буду работать со своей партией как человек с опытом: 28 лет в Палате [депутатов], четыре года на посту президента, два в качестве советника и пятнадцать в армии, — чтобы сотрудничать с теми, кто этого захочет... поддерживать то, что необходимо поддерживать, и изменить то, что нужно изменить", пояснил Болсонару телеканалу CNN Brasil.

Болсонару сообщил о планах вернуться в Бразилию в марте

Болсонару сообщил о планах вернуться в Бразилию в марте

Либеральная партия Бразилии, от которой Болсонару баллотировался на последних выборах, ранее сообщила, что политик станет её почётным председателем.

Лайф напоминает, что Болсонару отправился в США в декабре 2022 года сразу после поражения на президентских выборах. После Нового года стало известно о его госпитализации в Штатах. Врачи диагностировали у политика "боли в брюшной области". По словам журналистов, это могло быть вызвано нанесённым ему в 2018 году ножевым ранением. Меж тем на родине его заподозрили в подстрекательстве к погромам, произошедшим в стране в начале года.

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Twitter / Jair M. Bolsonaro

Юлия Коновалова
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