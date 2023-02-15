Болсонару сообщил о планах вернуться в Бразилию в марте
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что планирует вернуться в страну из США, где он сейчас находится. Его слова приводит газета The Wall Street Journal.
Издание приводит слова Болсонару в косвенной речи. При этом в указанной цитате экс-президент говорит, что "правое движение не мертво и будет жить дальше".
Лайф напоминает, что Болсонару отправился в США в декабре 2022 года сразу после поражения на президентских выборах. После Нового года стало известно о его госпитализации в Соединённых Штатах. Врачи диагностировали у политика "боли в брюшной области". По мнению журналистов, это могло быть вызвано нанесённым ему в 2018 году ножевым ранением. Меж тем на родине его заподозрили в подстрекательстве к недавним погромам.