Болсонару сообщил о планах вернуться в Бразилию в марте

Издание приводит слова Болсонару в косвенной речи. При этом в указанной цитате экс-президент говорит, что "правое движение не мертво и будет жить дальше".

Лайф напоминает, что Болсонару отправился в США в декабре 2022 года сразу после поражения на президентских выборах. После Нового года стало известно о его госпитализации в Соединённых Штатах. Врачи диагностировали у политика "боли в брюшной области". По мнению журналистов, это могло быть вызвано нанесённым ему в 2018 году ножевым ранением. Меж тем на родине его заподозрили в подстрекательстве к недавним погромам.