Бойцы группировки войск "Центр" ВС РФ поразили пять опорных пунктов и 20 артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"За день нанесено огневое поражение по около 130 целям противника, из них свыше 100 — по районам сосредоточения живой силы и огневых средств, а также по пяти опорным пунктам и около 20 артиллерийским позициям", — приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем за сутки расчётом противовоздушной обороны был ликвидирован украинский беспилотник, а экипаж тяжёлой огнемётной системой "Солнцепёк" уничтожил опорные пункты националистов.