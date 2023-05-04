КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 05:38

Российские войска ударили по пяти опорным пунктам и 20 артиллерийским позициям ВСУ

ВС РФ поразили пять опорных пунктов и 20 артиллерийских позиций ВСУ

Бойцы группировки войск "Центр" ВС РФ поразили пять опорных пунктов и 20 артиллерийских позиций ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"За день нанесено огневое поражение по около 130 целям противника, из них свыше 100 — по районам сосредоточения живой силы и огневых средств, а также по пяти опорным пунктам и около 20 артиллерийским позициям", — приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем за сутки расчётом противовоздушной обороны был ликвидирован украинский беспилотник, а экипаж тяжёлой огнемётной системой "Солнцепёк" уничтожил опорные пункты националистов.

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Ранее Лайф писал, что в ходе специальной военной операции российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Сумской области. Также в районе посёлка Степногорск нанесено огневое поражение радиолокационной станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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