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4 мая, 07:04

Регулирует давление и полезна для глаз: Врач назвала незаменимую для пожилых людей ягоду

Врач-терапевт Королёва назвала ягоду чернику полезной для здоровья пожилых людей

<p>Черника. Обложка © Unsplash</p>

Черника. Обложка © Unsplash

Употребление черники положительно влияет на работу мозга, снижает артериальное давление и позитивно сказывается на зрении пожилых людей. Об этом рассказала терапевт, диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с "Москвой 24".

"Черника очень полезна для людей пожилого возраста, у которых уже накопились какие-то "поломки" в организме, есть источники хронического воспаления и нарастает окислительный стресс. Она богата антиоксидантами, в том числе биофлавоноидами и антоцианами, которые оказывают противовоспалительное действие", — сказала доктор.

Также, по словам Королёвой, эта ягода способствует укреплению сосудистой стенки и снижает давление. С её помощью может быть отрегулировано как систолическое, так и диастолическое давление, отметила врач. Специалист добавила, что содержащиеся в чернике биофлавоноиды положительно влияют на работу головного мозга, следовательно, ягоду можно добавить в рацион, чтобы минимизировать процесс развития дегенеративных заболеваний: болезни Паркинсона, Альцгеймера, рассеянного склероза.

Названы самые полезные весенние ягоды и фрукты

Названы самые полезные весенние ягоды и фрукты

Кроме того, черника полезна для зрения пожилых людей. Она помогает предотвратить отслойку сетчатки, улучшает микроциркуляцию сосудов глазного дна и кровоток в самом глазном яблоке, заключила доктор медицинских наук.

Ранее врач-терапевт Елена Тихомирова назвала калорийные фрукты и ягоды, которые нельзя диабетикам. Всё из-за высокого содержания в них углеводов — более 10 граммов на 100 граммов продукта.

Никита Никонов
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