В России могут вернуть программу туристического кешбэка

Сейчас в России имеется возможность возобновить программу туристического кешбэка. Об этом заявила глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с Ura.ru.

По её словам, ни у кого нет сомнений, что эти деньги будут востребованы. Стоимость путёвок поднялась от 15% до 30%, отметила парламентарий.

"Президент России Владимир Путин говорил о необходимости заботиться о том, чтобы у нас были обеспечены те, кто находится в зоне спецоперации, семьи были надёжно защищены, чтобы отдохнули дети тех, кто участвует в спецоперации, кто находится в новых регионах. Их обязательно нужно вывозить на лето, чтобы они морально и физически отдохнули", — сказала Останина.

Депутат назвала эту проблему очень острой и добавила, что данный вопрос могут поднять в Госдуме после майских праздников.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина поддержала возобновление программы туристического кешбэка. По её словам, это позволит людям в условиях роста цен путешествовать по стране, открывать и узнавать для себя Россию с новых сторон.