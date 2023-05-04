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4 мая, 07:05

В России могут вернуть программу туристического кешбэка

Депутат Останина: После 9 мая Госдума обсудит возвращение туристического кешбэка

<p>Республика Крым. Феодосия. Туристы на горе Клементьева. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Республика Крым. Феодосия. Туристы на горе Клементьева. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Сейчас в России имеется возможность возобновить программу туристического кешбэка. Об этом заявила глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с Ura.ru.

По её словам, ни у кого нет сомнений, что эти деньги будут востребованы. Стоимость путёвок поднялась от 15% до 30%, отметила парламентарий.

"Президент России Владимир Путин говорил о необходимости заботиться о том, чтобы у нас были обеспечены те, кто находится в зоне спецоперации, семьи были надёжно защищены, чтобы отдохнули дети тех, кто участвует в спецоперации, кто находится в новых регионах. Их обязательно нужно вывозить на лето, чтобы они морально и физически отдохнули", — сказала Останина.

Депутат назвала эту проблему очень острой и добавила, что данный вопрос могут поднять в Госдуме после майских праздников.

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Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина поддержала возобновление программы туристического кешбэка. По её словам, это позволит людям в условиях роста цен путешествовать по стране, открывать и узнавать для себя Россию с новых сторон.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести повышенный туристический кешбэк для молодожёнов. Автор инициативы предложил возвращать до 50% средств, но не более 50 тысяч рублей.

Никита Никонов
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