Школьник из Новосибирска потерял часть пальца после взрыва петарды в руках

В Новосибирске 12-летний мальчик получил ожоги и лишился фаланги пальца после того, как в его руке взорвалась петарда. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

"Проводится доследственная проверка по факту получения травмы 12-летним мальчиком по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", — уточнили в ведомстве.

30 апреля школьник купил пиротехнику в магазине в Первомайском районе города и решил тут же привести её в действие. По данным Mash Siberia, речь идёт о петардах "Корсар 10" и "Корсар 12". Они были намокшими, поэтому мальчик полностью развернул их и поджёг сам порох, утверждает издание.

В результате взрыва ребёнок лишился ногтевой фаланги указательного пальца, получил перелом кисти, ожоги лица второй степени. Его доставили в больницу. Назначена экспертиза, также полиция выясняет, насколько законна была продажа пиротехники несовершеннолетнему.