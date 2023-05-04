Оскорбляют гостей и пропагандируют ЛГБТ: Прокуратура проверит сеть баров с неоднозначными правилами

Заведениями "Уебар" в Москве и Санкт-Петербурге заинтересовались в прокуратуре. Как считают в Лиге безопасного Интернета, которая направила заявление в ведомство, в пабах унижают гостей, пропагандируют алкоголизм и проводят ЛГБТ-вечеринки, подавая их под соусом "особой атмосферой искренности". Об этом пишет Mash.

Например, чего стоит одно только меню с названиями блюд: "Раздвинь ракушки", "Лососни тунца", "В рот возьму". При этом бар в соцсетях сам себя описывает как "место, где официанты стебутся над гостями". Также многие посетители жалуются и на тематические вечеринки, идущие вразрез с традиционными понятиями. Все обращения недовольных и даже шокированных гостей уже отправили столичным и петербургским прокурорам с требованием проверить и закрыть бары, если всё действительно окажется настолько плохо.