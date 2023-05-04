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4 мая, 08:21

Оскорбляют гостей и пропагандируют ЛГБТ: Прокуратура проверит сеть баров с неоднозначными правилами

Mash: Прокуратура проверит заведения "Уебар" в Москве и Петербурге

<p>Публикация заведения "Уебар" в соцсетях. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/yebarru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">УЕ!БАР</a></p>

Публикация заведения "Уебар" в соцсетях. Обложка © Telegram / УЕ!БАР

Заведениями "Уебар" в Москве и Санкт-Петербурге заинтересовались в прокуратуре. Как считают в Лиге безопасного Интернета, которая направила заявление в ведомство, в пабах унижают гостей, пропагандируют алкоголизм и проводят ЛГБТ-вечеринки, подавая их под соусом "особой атмосферой искренности". Об этом пишет Mash.

Например, чего стоит одно только меню с названиями блюд: "Раздвинь ракушки", "Лососни тунца", "В рот возьму". При этом бар в соцсетях сам себя описывает как "место, где официанты стебутся над гостями". Также многие посетители жалуются и на тематические вечеринки, идущие вразрез с традиционными понятиями. Все обращения недовольных и даже шокированных гостей уже отправили столичным и петербургским прокурорам с требованием проверить и закрыть бары, если всё действительно окажется настолько плохо.

Концом баров на Думской стала вечеринка, где спаивали подростков

Концом баров на Думской стала вечеринка, где спаивали подростков

Ранее Лайф писал, что сотрудники Следственного комитета РФ опечатали почти два десятки баров на Думской и Ломоносова в Санкт-Петербурге, в том числе Scandal, Rocket, GoodPeople и Probirka. Было возбуждено уголовное дело по статье 151 УК "Вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя и употребление одурманивающих веществ".

Николь Вербер
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