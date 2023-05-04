Стало известно, когда в Москве начнутся отключения горячей воды

Плановые отключения горячей воды в зданиях Москвы начнутся 15 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммунальные службы. Уточняется, что график сезонных отключений будет опубликован в ближайшие дни.

"Отключения горячей воды в этом году будут проводиться с 15 мая по 25 августа. График будет опубликован на mos.ru в ближайшие дни", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что максимальный срок отключения не изменился и будет составлять десять дней. Также, по словам представителя коммунальных служб, решения о возобновлении отопления не принималось. Накануне отопительный сезон возобновили в подмосковном Жуковском в связи с заморозками, установившимися в Московском регионе.