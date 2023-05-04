Зеленский в Гааге встретится с руководством Международного уголовного суда

Украинский президент Владимир Зеленский встретится с руководством Международного уголовного суда (МУС) во время визита в Нидерланды. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Ранее стало известно, что Зеленский прилетел в Нидерланды из Финляндии, где он встретился с лидерами скандинавских стран. Самолёт с украинским президентом приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол вечером 3 мая. Зеленский планирует встретиться с премьер-министром страны Марком Рютте, а также выступить в Гааге с речью "Нет мира без справедливости".