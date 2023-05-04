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4 мая, 08:08

Зеленский в Гааге встретится с руководством Международного уголовного суда

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров анонсировал его встречу с руководством МУС

Украинский президент Владимир Зеленский встретится с руководством Международного уголовного суда (МУС) во время визита в Нидерланды. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

"Мы в Гааге. Мы встретимся с лидерами МУС", — приводит слова Никифирова AFP.

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Ранее стало известно, что Зеленский прилетел в Нидерланды из Финляндии, где он встретился с лидерами скандинавских стран. Самолёт с украинским президентом приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол вечером 3 мая. Зеленский планирует встретиться с премьер-министром страны Марком Рютте, а также выступить в Гааге с речью "Нет мира без справедливости".

Обложка ©

Getty Images / STR / NurPhoto

Никита Никонов
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