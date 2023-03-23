Захарова назвала юридически ничтожными действия МУС по отношению к гражданам РФ
Захарова заявила, что действия МУС не повлияют на участие делегаций России в работе ООН
Действия Международного уголовного суда (МУС) не способны повлиять на характер участия делегаций России в работе ООН и членство в органах Организации Объединённых Наций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Какие бы то ни было действия Международного уголовного суда не могут оказать влияние на характер участия наших делегаций в работе Организации Объединённых Наций и членство в её органах", — сказала Захарова на брифинге.
По словам представителя МИД, РФ никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с МУС, а его действия по отношению к российским гражданам юридически ничтожны.
Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В ответ на это в МИД России подчеркнули, что РФ не признаёт суд и его решения. Омбудсмен в свою очередь с иронией отнеслась к решению инстанции, отметив, что продолжит хорошо выполнять свою работу и никто на Западе не сможет её запугать. Даже бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что решение МУС об "аресте" Путина является нелегитимным.
Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service