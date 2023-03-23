Захарова назвала юридически ничтожными действия МУС по отношению к гражданам РФ

Действия Международного уголовного суда (МУС) не способны повлиять на характер участия делегаций России в работе ООН и членство в органах Организации Объединённых Наций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Какие бы то ни было действия Международного уголовного суда не могут оказать влияние на характер участия наших делегаций в работе Организации Объединённых Наций и членство в её органах", — сказала Захарова на брифинге.