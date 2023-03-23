Медведев назвал МУС правовым ничтожеством и международно-правовым импотентом

"Сам уголовный суд — это такое некое правовое ничтожество, международно-правовой импотент, который ничего существенного не сделал с момента своего создания", — сказал политик в интервью российским СМИ.

По словам Медведева, МУС основан на воле, однако далеко не всех стран. Сила Нюрнберга или Токийского трибунала была в коллективных решениях — "это было решение Ad hoc, то есть на один раз", подчеркнул он. А в случае МУС, некая группа стран-застрельщиков и присоединившихся к ним (кроме, в частности, РФ, США и Китая) вдруг сказала: "Вот мы создаем постоянно действующий суд, который будет судить страны и политиков за совершенные преступления", добавил зампред Собвеза.