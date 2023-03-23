Медведев назвал МУС правовым ничтожеством и международно-правовым импотентом
Международный уголовный суд (МУС) является правовым ничтожеством и международно-правовым импотентом. Такую характеристику дал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сам уголовный суд — это такое некое правовое ничтожество, международно-правовой импотент, который ничего существенного не сделал с момента своего создания", — сказал политик в интервью российским СМИ.
По словам Медведева, МУС основан на воле, однако далеко не всех стран. Сила Нюрнберга или Токийского трибунала была в коллективных решениях — "это было решение Ad hoc, то есть на один раз", подчеркнул он. А в случае МУС, некая группа стран-застрельщиков и присоединившихся к ним (кроме, в частности, РФ, США и Китая) вдруг сказала: "Вот мы создаем постоянно действующий суд, который будет судить страны и политиков за совершенные преступления", добавил зампред Собвеза.
И если этот суд не отражает волю всего человечества, то на основе чего он хочет судить иностранные государства или его лидеров, задался вопросом Медведев, подчеркнув, что для России компетенция МУС "не то что сомнительна, она ничтожна".
Напомним, 17 марта суд Гааги выдал ордера на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В ответ на это в МИД РФ отметили, что Россия не признаёт МУС и его решения. Омбудсмен с иронией отнеслась к решению инстанции, подчеркнув, что продолжит хорошо выполнять свою работу и никто на Западе не сможет её запугать. Бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что решение МУС об "аресте" Путина является нелегитимным.
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