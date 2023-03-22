Блинкен ушёл от ответа на вопрос об ордере МУС на "арест" Путина

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на просьбу прокомментировать возможность реализации ордера Международного уголовного суда на "арест" руководства РФ напомнил, что Вашингтон не подчиняется юрисдикции МУС.

"Мы не являемся участниками МУС", — сказал Блинкен, добавив, что российское руководство "пока не планирует приезжать в США".