Блинкен ушёл от ответа на вопрос об ордере МУС на "арест" Путина
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ответ на просьбу прокомментировать возможность реализации ордера Международного уголовного суда на "арест" руководства РФ напомнил, что Вашингтон не подчиняется юрисдикции МУС.
"Мы не являемся участниками МУС", — сказал Блинкен, добавив, что российское руководство "пока не планирует приезжать в США".
При этом на вопрос, будет ли Белый дом призывать ЕС реализовать ордер в случае посещения президентом России какой-либо из европейских стран, госсекретарь США заявил, что "каждый участник суда должен исполнять свои обязательства".
Ранее экс-советник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что решение МУС об "аресте" Путина является нелегитимным. Он отметил, что организация как таковая не является легитимной уже на протяжении многих лет. А бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала МУС политизированной организацией и заявила, что ордер на "арест" Путина выдан под давлением США и ЕС.
Shutterstock