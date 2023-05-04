ЦБ получает тысячи жалоб на мошенников, которые маскируются под его сотрудников
Центробанк зарегистрировал почти две тысячи обращений граждан, которым звонили мошенники, представляясь в разговоре сотрудниками ЦБ. Об этом регулятор рассказал РИА "Новости".
"Банк России отмечает, что в последнее время злоумышленники для хищения денег у граждан стали чаще применять мошеннические схемы, в которых так или иначе упоминается Банк России (мошенники представляются "сотрудниками Центробанка", предлагают "перевести деньги на специальный безопасный счёт в Центробанке")", — уточнили в ведомстве.
В Центробанке подчеркнули, что никогда не работают с физическими лицами как с клиентами, не занимаются их счетами, никого не обзванивают, а также не отправляют копии документов. Россиянам следует сохранять бдительность и ни при каких условиях не сообщать свои данные посторонним лицам, добавили в ЦБ.
Ранее профессор кафедры искусственного интеллекта РГГУ и доктор технических наук Виктор Финн потерял два миллиона рублей, потому что поверил мошенникам. Они представились работниками ЦБ РФ.
ТАСС / РБК / Андрей Любимов