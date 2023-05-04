КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 08:36

ЦБ получает тысячи жалоб на мошенников, которые маскируются под его сотрудников

Центробанк зарегистрировал почти две тысячи обращений граждан, которым звонили мошенники, представляясь в разговоре сотрудниками ЦБ. Об этом регулятор рассказал РИА "Новости".

"Банк России отмечает, что в последнее время злоумышленники для хищения денег у граждан стали чаще применять мошеннические схемы, в которых так или иначе упоминается Банк России (мошенники представляются "сотрудниками Центробанка", предлагают "перевести деньги на специальный безопасный счёт в Центробанке")", уточнили в ведомстве.

В Центробанке подчеркнули, что никогда не работают с физическими лицами как с клиентами, не занимаются их счетами, никого не обзванивают, а также не отправляют копии документов. Россиянам следует сохранять бдительность и ни при каких условиях не сообщать свои данные посторонним лицам, добавили в ЦБ.

"Сотрудники Центробанка" выманили у экс-замглавы аппарата Госдумы свыше 40 млн рублей

"Сотрудники Центробанка" выманили у экс-замглавы аппарата Госдумы свыше 40 млн рублей

Ранее профессор кафедры искусственного интеллекта РГГУ и доктор технических наук Виктор Финн потерял два миллиона рублей, потому что поверил мошенникам. Они представились работниками ЦБ РФ.

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ТАСС / РБК / Андрей Любимов

Татьяна Миссуми
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