ЦБ получает тысячи жалоб на мошенников, которые маскируются под его сотрудников

Центробанк зарегистрировал почти две тысячи обращений граждан, которым звонили мошенники, представляясь в разговоре сотрудниками ЦБ. Об этом регулятор рассказал РИА "Новости".

"Банк России отмечает, что в последнее время злоумышленники для хищения денег у граждан стали чаще применять мошеннические схемы, в которых так или иначе упоминается Банк России (мошенники представляются "сотрудниками Центробанка", предлагают "перевести деньги на специальный безопасный счёт в Центробанке")", — уточнили в ведомстве.

В Центробанке подчеркнули, что никогда не работают с физическими лицами как с клиентами, не занимаются их счетами, никого не обзванивают, а также не отправляют копии документов. Россиянам следует сохранять бдительность и ни при каких условиях не сообщать свои данные посторонним лицам, добавили в ЦБ.