КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 08:28

В ЛНР сообщили, что крупная колонна техники ВСУ направилась в сторону Северска

Командование украинской армии направило крупную колонну техники ВСУ в сторону Северска для возможной атаки на Кременную в Луганской Народной Республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

"Достаточно крупная колонна военной техники ВСУ выдвинулась в сторону Северска", — сообщил источник.

По его словам, на Кременском и Лисичанском направлениях украинские военные пытаются сконцентрировать силы либо для основного, либо отвлекающего удара.

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Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Николь Вербер
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