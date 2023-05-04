В ЛНР сообщили, что крупная колонна техники ВСУ направилась в сторону Северска
Командование украинской армии направило крупную колонну техники ВСУ в сторону Северска для возможной атаки на Кременную в Луганской Народной Республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.
"Достаточно крупная колонна военной техники ВСУ выдвинулась в сторону Северска", — сообщил источник.
По его словам, на Кременском и Лисичанском направлениях украинские военные пытаются сконцентрировать силы либо для основного, либо отвлекающего удара.
Ранее Россия уже предупредила Украину о том, какие печальные последствия грозят Киеву в случае контрнаступления. Как заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, Российская армия готова к любому развитию событий, чего не скажешь о Назалежной и её западных спонсорах.
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