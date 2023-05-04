Конструктор "Тигра" получил четыре года колонии за ущерб почти на 7 млн

Экс-начальник ФГУ 21-го НИИ Минобороны полковник Андрей Колтуков приговорён к четырём годам лишения свободы. Один из конструкторов бронеавтомобиля "Тигр" признан виновным в фиктивном трудоустройстве пяти человек.

"Колтукова Андрея Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий), назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — цитирует ТАСС приговор 235-го Гарнизонного военного суда.

Также Колтукову в течение двух лет запрещено занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на госслужбе и в органах местного самоуправления. Кроме того, суд взыскал с него ущерб в размере 6 717 000 рублей, который виновный должен будет выплатить потерпевшей стороне — 3-му ЦНИИ Минобороны РФ. Колтуков вину не признал, но частично погасил ущерб, выплатив 120 тысяч рублей.

Прежде чем занять руководящую должность, конструктор лично занимался созданием бронеавтомобилей для армии и других российских силовых структур. За свою работу Колтуков награждён медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также удостоен почётных званий "Ветеран боевых действий", "Ветеран военной службы", "Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники" и другими.