В России предложили запретить сетям фастфуда акции для привлечения клиентов

В России ресторанам быстрого питания предлагают запретить использовать акции для привлечения клиентов. С соответствующей инициативой к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

По его словам, используя различные акции, купоны и прочие схемы для повышения продаж, рестораны "быстрой еды" провоцируют потребителей на излишнее потребление фастфуда, который вреден для здоровья.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения ограничения для заведений быстрого питания на использование механизма акций для привлечения покупателей и повышения объёмов торговли", — цитирует RT текст обращения Орлова к главе Роспотребнадзора.