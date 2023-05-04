В России предложили запретить сетям фастфуда акции для привлечения клиентов
В России ресторанам быстрого питания предлагают запретить использовать акции для привлечения клиентов. С соответствующей инициативой к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
По его словам, используя различные акции, купоны и прочие схемы для повышения продаж, рестораны "быстрой еды" провоцируют потребителей на излишнее потребление фастфуда, который вреден для здоровья.
"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения ограничения для заведений быстрого питания на использование механизма акций для привлечения покупателей и повышения объёмов торговли", — цитирует RT текст обращения Орлова к главе Роспотребнадзора.
А ранее американские и немецкие учёные выяснили, как жирные и сладкие продукты влияют на мозг. По словам исследователей, такая еда активирует дофаминергическую систему, которая отвечает за мотивацию и вознаграждение, из-за чего меняется восприятие еды.
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