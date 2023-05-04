Фанатка "Короля и Шута" устроила откровенный фотосет на могиле Горшка, взбесив поклонников артиста

Поклонница группы "Король и Шут" устроила обнажённую фотосессию на могиле вокалиста коллектива Михаила Горшенёва. В Сети такой фанатской преданности не поняли и создали петицию с требованием наказать девушку в розовом. Она набрала уже почти полторы тысячи голосов.

Как считают авторы петиции, из-за тусовки Алевтины и её друзей на Богословском кладбище им светит серьёзное наказание — за надругательство над телами умерших и местами захоронения, а также за распитие алкоголя в общественных местах.

"Мы, поклонники артиста, призываем принять меры и обратить внимание органов правопорядка — МВД и Прокуратуры РФ, а также администрации Богословского кладбища на противозаконные действия", — говорится в тексте.

Несмотря на то что девушка принесла цветы на могилу и якобы не оскорбила память Горшка, а, наоборот, превознесла, многих возмутил этот вопиющий поступок. Настоящие поклонники уверены, что сам музыкант подобное никогда бы не одобрил.

"Выражаем глубокую озабоченность в связи с произошедшим инцидентом, свидетельствующим о совершении нанесения оскверняющих действий и надругательств, порочащих память Михаила Юрьевича Горшенёва, и надеемся, что данная петиция будет принята к рассмотрению органами правопорядка РФ во избежание и для пресечения повторения подобных действий в будущем", — добавили авторы петиции.