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25 августа, 13:28

В Самаре школьница устроила секс-вакханалию на кладбище, использовав могильный крест

<p>Школьница устроила вакханалию на кладбище. Обложка © Кадр видео Telegram-канал <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Школьница устроила вакханалию на кладбище. Обложка © Кадр видео Telegram-канал SHOT

В Самаре школьница устроила секс-вакханалию на кладбище, использовав могильный крест. Как пишет SHOT, видео происходящего она опубликовала в закрытом телеграм-канале и быстро его удалила, однако это её не спасло.

На кадрах несовершеннолетняя спускает штаны, а затем пытается сесть на упавший крест. Сотрудники полиции начали проверку по факту произошедшего.

В Самарской епархии заявили, что в медиапространстве очень много людей, начинавших с кривляния перед камерой, а сейчас ставших знаменитыми. Молодые люди всячески стараются повторить успех разбогатевших известных блогеров.

Лайф публикует видео жестокого розыгрыша абаканского подростка с пищевой плёнкой

Лайф публикует видео жестокого розыгрыша абаканского подростка с пищевой плёнкой

Ранее Лайф рассказывал, как в Воронеже подросток, называющий себя девушкой, устроил "сатанинские пляски" на могилах, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, после чего справил нужду на захоронения. Видео он сам разместил в соцсетях. Полиция начала проверку. Позже он записал видео с извинениями, объяснив поступок желанием прославиться в Сети и "больной головой", однако это не спасло ни его, ни товарища-видеооператора от задержания.

Артур Лапсаков

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