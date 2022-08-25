В Самаре школьница устроила секс-вакханалию на кладбище, использовав могильный крест
Школьница устроила вакханалию на кладбище. Обложка © Кадр видео Telegram-канал SHOT
В Самаре школьница устроила секс-вакханалию на кладбище, использовав могильный крест. Как пишет SHOT, видео происходящего она опубликовала в закрытом телеграм-канале и быстро его удалила, однако это её не спасло.
На кадрах несовершеннолетняя спускает штаны, а затем пытается сесть на упавший крест. Сотрудники полиции начали проверку по факту произошедшего.
В Самарской епархии заявили, что в медиапространстве очень много людей, начинавших с кривляния перед камерой, а сейчас ставших знаменитыми. Молодые люди всячески стараются повторить успех разбогатевших известных блогеров.
Ранее Лайф рассказывал, как в Воронеже подросток, называющий себя девушкой, устроил "сатанинские пляски" на могилах, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, после чего справил нужду на захоронения. Видео он сам разместил в соцсетях. Полиция начала проверку. Позже он записал видео с извинениями, объяснив поступок желанием прославиться в Сети и "больной головой", однако это не спасло ни его, ни товарища-видеооператора от задержания.