В Самаре школьница устроила секс-вакханалию на кладбище, использовав могильный крест. Как пишет SHOT, видео происходящего она опубликовала в закрытом телеграм-канале и быстро его удалила, однако это её не спасло.

На кадрах несовершеннолетняя спускает штаны, а затем пытается сесть на упавший крест. Сотрудники полиции начали проверку по факту произошедшего.