Взбешённая изменой уфимка вытащила голую любовницу парня на улицу и избила до полусмерти

Жительница Уфы вытащила на улицу голую любовницу своего парня и избила её. Видео инцидента публикует телеканал "360".

Жительницы Уфы вытащила голую любовницу парня на улицу и избила. Видео © Telegram / Телеканал "360"

Женщина застукала бойфренда с поличным, после чего схватила соперницу за волосы и выволокла из подъезда, а затем избила, в том числе ногами по голове. Уточняется, что пострадавшая госпитализирована, а нападавшая задержана.

Одна из жительниц дома в разговоре с редакцией программы "Честно говоря" на башкирском канале БСТ рассказала, что такие конфликты являются для них нормой. По словам женщины, соседи, выпив, начинают дебоширить, драться и угрожать другим местным жителям. При этом уполномоченные органы никак не реагируют на жалобы. Теперь жильцы надеются, что благодаря этому видео удастся решить проблемы буйных соседей.