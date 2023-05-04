"Братанчик", "бомбалейла" и "парад котлет": К кому и куда чаще всего ездят российские автомобилисты

В марте сервис каршеринга "Ситидрайв" ввёл опцию "Любимый адрес", указать такие можно при заказе автомобиля по фикс-тарифу и в личном профиле. Пользователи получили возможность давать этим локациям собственные имена, и выяснилось, что 80% из них предпочитают точные адреса, а каждый десятый — обозначения вроде "работа", "дом", "спортзал", "детский сад" и так далее.

Причём некоторые указывают названия на английском языке — sweet home, work, pool и тому подобное. В то же время 5% любят больше конкретики — "зая", "муж" и "родители". А больше всего вариаций у слова "брат" — "братишка", "братанчик", "браток", "братец", "братка".

Однако встречались и необычные варианты вроде "бомбалейла", "хижина холостяка", "легендарная локация", "парад котлет", "котики в доме", "свободу попугаям", "место силы", "киоск с мороженым", "удобная парковка" и иные. Причём особенно среди креативных автолюбителей выделились жители Санкт-Петербурга.