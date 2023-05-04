В День борьбы с травлей россиянам напомнили о важности препятствования кибербуллингу

Сегодня, 4 мая, по инициативе ООН во всём мире отмечают ежегодный День борьбы с травлей. Эта дата подсвечивает важную проблему, особенно чувствительную для подрастающего поколения, которое окружает методично раздувающийся пузырь деструктивного контента в информационном пространстве.

К сожалению, многие ощущают в Интернете безнаказанность и травят, оскорбляют, унижают, преследуют других пользователей. Причём объёмы таких проявлений выросли настолько, что площадки не способны бороться с ними самостоятельно. К такой "запрещёнке" относятся, в частности, порнография с участием несовершеннолетних, данные о способах изготовления наркотиков, совершения самоубийства, призывы к нему, а также кибербуллинг.

Для борьбы с этим с 1 февраля 2022 года в России действует закон о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), объединяющий усилия государства и IT-платформ: соцсети (ресурсы, которые ежесуточно посещает более 500 тысяч человек) обязаны реагировать на такой контент и в случае сомнений отправить его на проверку в Роскомнадзор.

Помимо того, свои усилия в борьбу с деструктивными проявлениями в Сети вкладывают некоммерческие организации. Например, Лига безопасного интернета разрабатывает семинары и лекции для педагогов на тему безопасного поведения учащихся в Интернете и защиты их от опасной информации.

Разумеется, от буллинга могут страдать люди всех возрастов, а для противодействия этому рекомендуется не реагировать на оскорбления и найти поддержку в лице близких. Кроме того, на официальном сайте цифрового омбудсмена есть сервис "Цифропомощь", с помощью которого можно ознакомиться с рисками онлайн-пространства и узнать, как лучше реагировать.

Кибербуллинг — опасное явление, сталкивание с которым повышает риск психических отклонений. Его особенностью является необязательность перехода в офлайн-формат для нанесения жертве серьёзного вреда. Именно поэтому важно бороться с ним на общественном и государственном уровнях.