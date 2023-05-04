КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 11:03

Появилось фото тех самых 140 мин, оставленных "в наследство" умершим пенсионером под Орлом

Лайф публикует фото мин, найденных в доме умершего пенсионера под Орлом

<p>Мины, найденные в подвале умершего пенсионера в Орловской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/50938" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Мины, найденные в подвале умершего пенсионера в Орловской области. Обложка © Telegram / SHOT

Появилось фото мин, которые были обнаружены при осмотре дома умершего пенсионера в Орловской области. Кадр опубликовал телеграм-канал SHOT.

Все 140 мин аккуратно хранились в заводских коробках — по пять штук в каждой. Всего правоохранители нашли 28 таких ящиков. За долгие годы в подвале многие снаряды утратили первозданный внешний вид и заржавели.

Как писал Лайф, снаряды было решено уничтожить неподалёку от деревни, поскольку их транспортировка может быть опасна.

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Максим Плетнёв
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