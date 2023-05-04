Появилось фото тех самых 140 мин, оставленных "в наследство" умершим пенсионером под Орлом

Появилось фото мин, которые были обнаружены при осмотре дома умершего пенсионера в Орловской области. Кадр опубликовал телеграм-канал SHOT.

Все 140 мин аккуратно хранились в заводских коробках — по пять штук в каждой. Всего правоохранители нашли 28 таких ящиков. За долгие годы в подвале многие снаряды утратили первозданный внешний вид и заржавели.