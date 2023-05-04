КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

4 мая, 11:32

Раненый задержанный на ходу выпрыгнул из скорой и сбежал из-под конвоя полиции

В Комсомольске-на-Амуре раненный в шею пациент на ходу выпрыгнул из машины скорой

В Комсомольске-на-Амуре пациент выпал из ехавшего автомобиля скорой помощи. Мужчина оказался посреди дороги, а медики даже не заметили пропажи. Момент инцидента опубликован в телеграм-канале "Большой брат Хабаровск".

Пациент выпал из скорой посреди дороги в Комсомольске-на-Амуре. Видео © Telegram / bigbro_khb

Kp.ru сообщает, что пациент оказался правонарушителем и госпитализировать его пытались с ранением в шею. Представитель Минздрава Хабаровского края Виктория Самотохина рассказала журналистам, что скорая везла задержанного в стационар второй больницы под охраной полиции.

Пациент сам открыл дверцу, намереваясь сбежать. Только вот прыжок на свободу оказался неудачным — вместо приземления на ноги мужчина упал, стукнувшись об асфальт. Тем не менее полицейские не смогли поймать бегуна по горячим следам, поиски продолжаются.

В Петербурге водитель "ауди" прокатил сотрудников ППС на капоте и сбежал

В Петербурге водитель "ауди" прокатил сотрудников ППС на капоте и сбежал

Ранее Лайф сообщал, что в Крыму пьяный водитель погиб, пытаясь сбежать от полиции. По данным следователей, причиной его смерти стало пулевое ранение в голову. Дело в том, что одна из пуль сотрудника ДПС отлетела от кузова машины и попала в него.

Обложка ©

Telegram / bigbro_khb

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Хабаровский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров