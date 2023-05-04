Раненый задержанный на ходу выпрыгнул из скорой и сбежал из-под конвоя полиции

В Комсомольске-на-Амуре пациент выпал из ехавшего автомобиля скорой помощи. Мужчина оказался посреди дороги, а медики даже не заметили пропажи. Момент инцидента опубликован в телеграм-канале "Большой брат Хабаровск".

Пациент выпал из скорой посреди дороги в Комсомольске-на-Амуре. Видео © Telegram / bigbro_khb

Kp.ru сообщает, что пациент оказался правонарушителем и госпитализировать его пытались с ранением в шею. Представитель Минздрава Хабаровского края Виктория Самотохина рассказала журналистам, что скорая везла задержанного в стационар второй больницы под охраной полиции.

Пациент сам открыл дверцу, намереваясь сбежать. Только вот прыжок на свободу оказался неудачным — вместо приземления на ноги мужчина упал, стукнувшись об асфальт. Тем не менее полицейские не смогли поймать бегуна по горячим следам, поиски продолжаются.