Эксперты нашли факты в пользу теории о сером "кукловоде" Байдена, который тайно правит США

Жена президента США Джо Байдена действительно имеет серьёзное влияние на него, но преувеличивать её роль не нужно, просто на фоне других лиц из окружения политика она кажется наиболее вменяемой и энергичной. Об этом Лайфу рассказали эксперты, комментируя слова экс-сотрудника Конгресса Вейхерта о том, что Джилл Байден фактически управляет страной.

"Это не единственная ситуация, когда супруги становятся той самой женой генерала, которая сделала его генералом и продолжает его генералом оставлять. Глядя на то, как ведёт себя президент Соединённых Штатов и как ведёт себя его супруга, стоит задуматься, кто из них более физически и психологически здоров, кто более энергичен и кто, возможно, на самом деле принимает решения. Хотя всегда есть команда, которая ведёт первое лицо, всегда есть множество советников", — отметила политтехнолог Алёна Август.

Однако не нужно недооценивать самого Байдена, которым якобы управляют все кому не лень, добавил политолог Юрий Светов. Он напомнил, что политик был вице-президентом при Бараке Обаме и украинский конфликт начинал создаваться не без его участия, поэтому это "наш реальный враг, противник, которого надо оценивать по существу". Что касается Джилл Байден, то она не первая, кто помогает мужу удержаться у власти.

"Теперь вопрос о влиянии его жены, ведь совершенно нельзя этого исключать. В этой статье говорится, вот мы должны этого пугаться, а жена Рейгана кем была? Какое она на него влияние оказывала? Огромное! Её называли в шутку или всерьёз вице-президентом. А Хиллари Клинтон при Билле кем была?" — пояснил Светов.

По его мнению, у американского президента не так уж много советников, на кого можно опереться, так как "выросла генерация политиков один другого глупее". Вот и ищет Байден поддержки в семье, жена влияет на него, подсказывает ему, оберегает в каких-то вопросах, но вряд ли всерьёз принимает за него решения, резюмировал эксперт.