На Wildberries начали покорять "рынок наркоманов" и запустили продажу "чистой" мочи для тестов

На маркетплейсе Wildberries в продаже обнаружили искусственную мочу. Об этом сообщает SHOT, отмечая, что такую жидкость используют в том числе наркоманы при сдаче анализов, чтобы скрыть употребление запрещённых веществ.

Пакетики с искусственной мочой, продававшиеся на Wildberries. Фото © Скриншот SHOT Wildberries

Продавец утверждает, что синтетическая жидкость в саше на 100% идентична моче здорового человека. Среди комментаторов уже нашлись довольные клиенты, "сдавшие" тест.

Комментарии под товаром. Фото © Скриншот SHOT Wildberries

При этом у данной жидкости есть и вполне обычное назначение — калибровка лабораторного оборудования. С её помощью студенты-медики учатся проводить анализы.

В Wildberries в беседе с телеграм-каналом заявили, что реализация синтетической мочи противоречит правилам маркетплейса. В настоящее время карточка товара уже удалена.