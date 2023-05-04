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4 мая, 11:50

На Wildberries начали покорять "рынок наркоманов" и запустили продажу "чистой" мочи для тестов

На Wildberries нашли синтетическую мочу, помогающую наркоманам сдавать анализы

На маркетплейсе Wildberries в продаже обнаружили искусственную мочу. Об этом сообщает SHOT, отмечая, что такую жидкость используют в том числе наркоманы при сдаче анализов, чтобы скрыть употребление запрещённых веществ.

Пакетики с искусственной мочой, продававшиеся на Wildberries. Фото © Скриншот SHOT Wildberries

Пакетики с искусственной мочой, продававшиеся на Wildberries. Фото © Скриншот SHOT Wildberries

Продавец утверждает, что синтетическая жидкость в саше на 100% идентична моче здорового человека. Среди комментаторов уже нашлись довольные клиенты, "сдавшие" тест.

Комментарии под товаром. Фото © Скриншот SHOT Wildberries

Комментарии под товаром. Фото © Скриншот SHOT Wildberries

При этом у данной жидкости есть и вполне обычное назначение — калибровка лабораторного оборудования. С её помощью студенты-медики учатся проводить анализы.

В Wildberries в беседе с телеграм-каналом заявили, что реализация синтетической мочи противоречит правилам маркетплейса. В настоящее время карточка товара уже удалена.

Хозяйка Wildberries на фоне скандалов заявила о желании сменить логотип

Хозяйка Wildberries на фоне скандалов заявила о желании сменить логотип

Ранее Лайф писал, что сотрудниц Wildberries заметили перед сменой на складе в одном нижнем белье. Кадры, на которых обнажённые девушки стоят в очереди, чтобы пройти утренний "шмон", быстро разлетелись по всем соцсетям.

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LIFE / Андрей Тишин

Никита Никонов
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