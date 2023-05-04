На Wildberries начали покорять "рынок наркоманов" и запустили продажу "чистой" мочи для тестов
На Wildberries нашли синтетическую мочу, помогающую наркоманам сдавать анализы
На маркетплейсе Wildberries в продаже обнаружили искусственную мочу. Об этом сообщает SHOT, отмечая, что такую жидкость используют в том числе наркоманы при сдаче анализов, чтобы скрыть употребление запрещённых веществ.
Пакетики с искусственной мочой, продававшиеся на Wildberries. Фото © Скриншот SHOT Wildberries
Продавец утверждает, что синтетическая жидкость в саше на 100% идентична моче здорового человека. Среди комментаторов уже нашлись довольные клиенты, "сдавшие" тест.
Комментарии под товаром. Фото © Скриншот SHOT Wildberries
При этом у данной жидкости есть и вполне обычное назначение — калибровка лабораторного оборудования. С её помощью студенты-медики учатся проводить анализы.
В Wildberries в беседе с телеграм-каналом заявили, что реализация синтетической мочи противоречит правилам маркетплейса. В настоящее время карточка товара уже удалена.
Ранее Лайф писал, что сотрудниц Wildberries заметили перед сменой на складе в одном нижнем белье. Кадры, на которых обнажённые девушки стоят в очереди, чтобы пройти утренний "шмон", быстро разлетелись по всем соцсетям.
LIFE / Андрей Тишин