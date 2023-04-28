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28 апреля, 08:34

Хозяйка Wildberries на фоне скандалов заявила о желании сменить логотип

Бакальчук: Wildberries планирует сменить логотип

Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о планах провести ребрендинг, сменив логотип и название маркетплейса. Нынешний бренд она считает устаревшим.

"Мы хотим "перерисовать" логотип. Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный", цитирует Бакальчук РИА "Новости".

При этом владелица компании подчеркнула, что речи о смене названия на "Ягодки" не идёт. Напомним, такое название появилось на маркетплейсе в августе прошлого года, но продержалось всего один день.

Почему Wildberries опять раскачивает конфликт, но "закона Бакальчук" так и нет

Почему Wildberries опять раскачивает конфликт, но "закона Бакальчук" так и нет

В последнее время вокруг Wildberries разгорается много скандалов. Например, Лайф рассказывал, как сотрудники пунктов выдачи заказов устали терпеть штрафы и напрямую высказывали своё недовольство, однако их не хотели слышать. Тогда 14 марта владельцы ПВЗ выдвинули требования, среди которых — отмена удержаний за возвраты товара и его брак. Ситуацию не оставили без внимания в Госдуме, а также в Министерстве труда. Но сотрудники пошли дальше и даже обратились в прокуратуру.

Утренний "шмон" сотрудниц Wildberries в одном нижнем белье попал на камеру

Утренний "шмон" сотрудниц Wildberries в одном нижнем белье попал на камеру

Александра Вишнякова
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