Хозяйка Wildberries на фоне скандалов заявила о желании сменить логотип
Бакальчук: Wildberries планирует сменить логотип
Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о планах провести ребрендинг, сменив логотип и название маркетплейса. Нынешний бренд она считает устаревшим.
"Мы хотим "перерисовать" логотип. Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный", — цитирует Бакальчук РИА "Новости".
При этом владелица компании подчеркнула, что речи о смене названия на "Ягодки" не идёт. Напомним, такое название появилось на маркетплейсе в августе прошлого года, но продержалось всего один день.
В последнее время вокруг Wildberries разгорается много скандалов. Например, Лайф рассказывал, как сотрудники пунктов выдачи заказов устали терпеть штрафы и напрямую высказывали своё недовольство, однако их не хотели слышать. Тогда 14 марта владельцы ПВЗ выдвинули требования, среди которых — отмена удержаний за возвраты товара и его брак. Ситуацию не оставили без внимания в Госдуме, а также в Министерстве труда. Но сотрудники пошли дальше и даже обратились в прокуратуру.