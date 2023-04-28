Хозяйка Wildberries на фоне скандалов заявила о желании сменить логотип

При этом владелица компании подчеркнула, что речи о смене названия на "Ягодки" не идёт. Напомним, такое название появилось на маркетплейсе в августе прошлого года , но продержалось всего один день.

В последнее время вокруг Wildberries разгорается много скандалов. Например, Лайф рассказывал, как сотрудники пунктов выдачи заказов устали терпеть штрафы и напрямую высказывали своё недовольство, однако их не хотели слышать. Тогда 14 марта владельцы ПВЗ выдвинули требования, среди которых — отмена удержаний за возвраты товара и его брак. Ситуацию не оставили без внимания в Госдуме, а также в Министерстве труда. Но сотрудники пошли дальше и даже обратились в прокуратуру.