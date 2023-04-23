Утренний "шмон" сотрудниц Wildberries в одном нижнем белье попал на камеру

Стандартное для работников Wildberries, но шокирующее для простых обывателей начало смены на складе маркетплейса попало на видео. Кадры, на которых обнажённые девушки стоят в очереди, чтобы пройти "утренний шмон", быстро разлетелись по всем соцсетям.

Сотрудниц Wildberries заметили перед сменой на складе в одном нижнем белье. Видео © VK / publicevilandlife

Наш корреспондент, кстати, на себе ощутил все "прелести" работы на складе "ягодок". Он проработал там всего три дня, но впечатлений ему хватило на целую жизнь. Согласно его расследованию, каждое утро на складе действительно начинается с унизительной процедуры.

Работники под наблюдением видеокамер раздеваются и проходят на пункт досмотра в одних трусах и рабочих ботинках — в своей обуви там ходить нельзя. После этого в рамке нужно отдать охраннику штаны с футболкой для проверки. Он тщательно прощупает одежду на наличие запрещённых предметов. К слову, в число таких входят телефоны, часы, любая другая одежда и предметы.

С собой можно взять лишь сигареты, лекарства и кнопочный телефон. При этом карманов на форме нет, так что все разрешённые вещи нужно как-то ухитриться разместить на своём теле. Некоторые просто кладут их себе в трусы, а особо опытные сотрудники приматывают к себе скотчем.