Раскрыт облик будущего памятника поэту Николаю Гумилёву в Ленобласти

Памятник поэту Серебряного века, основателю поэтической школы акмеизма Николаю Гумилёву (1886–1921) установят в городе Всеволожске Ленинградской области, предположительно, на аллее на Межевой улице напротив средней общеобразовательной школы №2. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Будущий памятник поэту Николаю Гумилёву во Всеволожске. Фото © VK / Ирина Гуреева-Дорошенко

Инициатором создания монумента является исследователь жизни и творчества Гумилёва, председатель комиссии по культуре, сохранению культурно-исторического, духовного наследия Общественной палаты Всеволожского района Ирина Гуреева-Дорошенко.

"Я предложила также создать вокруг памятника городское пространство, посвящённое поэтам Серебряного века. На торцах домов, расположенных вокруг школы, хотелось бы разместить сюжеты из жизни, портреты, стихи и цитаты таких поэтов, как Александр Блок, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Сергей Есенин, Иннокентий Анненский, Валерий Брюсов, Осип Мандельштам, Иван Бунин", — сказала Гуреева-Дорошенко, добавив, что благодаря этому школьники смогут погрузиться в поэзию Серебряного века.

Бронзовая фигура поэта будет выполнена в полный рост, вместе с постаментом, высота составит порядка четырёх метров. Реализация проекта займёт около года, отмечает автор концепции монумента, скульптор, член Союза художников России Лариса Петрова. На возведение должно понадобиться примерно восемь миллионов рублей. Не исключено, что часть суммы будет собрана из пожертвований.