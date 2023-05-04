Сверкнувшая розовыми трусами на могиле Горшка спешно покинула Россию

Маникюрщица Алевтина, оголившая ягодицы на могиле лидера панк-рок-группы "Король и Шут" Михаила Горшенёва (Горшка), сбежала из России. Как сообщает SHOT, это случилось вскоре после того, как её откровенными снимками на Богословском кладбище заинтересовалось МВД.

Фотосессия в трусах на могиле Горшка возмутила поклонников группы "Король и Шут" и вдову Горшенёва. Кадры © SHOT

Гражданка Белоруссии, возмутившая фанатов "Короля и Шута", держит в секрете, куда именно она поспешила уехать, но, по данным телеграм-канала, не в свою родную страну.

Вдова Михаила Горшенёва Ольга в разговоре с SHOT призналась, что хочет наказать барышню, а её поступок считает актом вандализма.