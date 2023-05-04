Сверкнувшая розовыми трусами на могиле Горшка спешно покинула Россию
Маникюрщица Алевтина, оголившая ягодицы на могиле лидера панк-рок-группы "Король и Шут" Михаила Горшенёва (Горшка), сбежала из России. Как сообщает SHOT, это случилось вскоре после того, как её откровенными снимками на Богословском кладбище заинтересовалось МВД.
Фотосессия в трусах на могиле Горшка возмутила поклонников группы "Король и Шут" и вдову Горшенёва. Кадры © SHOT
Гражданка Белоруссии, возмутившая фанатов "Короля и Шута", держит в секрете, куда именно она поспешила уехать, но, по данным телеграм-канала, не в свою родную страну.
Вдова Михаила Горшенёва Ольга в разговоре с SHOT призналась, что хочет наказать барышню, а её поступок считает актом вандализма.
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Ранее Лайф писал, что поклонница группы "Король и Шут" устроила обнажённую фотосессию на могиле вокалиста коллектива Михаила Горшенёва. В Сети такой фанатской преданности не поняли и создали петицию с требованием наказать девушку в розовом.