В Подмосковье мать отвела пятилетнюю дочь к психиатру и ужаснулась услышанному на приёме

В Подмосковье пятилетняя девочка во время сеанса с психиатром рассказала ему, что её домогался родной отец. Об этом пишет телеграм-канал SHOT .

Семья проживает в Красногорском районе Московской области. Не так давно мама девочки обратила внимание, что дочь начала вести себя странно. Она решила показать ребёнка врачу-психиатру и не прогадала: на приёме девочка рассказала, что совсем недавно папа во время игры трогал её за половые органы. Информация была передана в правоохранительные органы, где уже начали проверку в отношении мужчины.