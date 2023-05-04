КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

4 мая, 13:09

В Подмосковье мать отвела пятилетнюю дочь к психиатру и ужаснулась услышанному на приёме

В Подмосковье пятилетняя девочка рассказала психиатру о домогательствах отца

В Подмосковье пятилетняя девочка во время сеанса с психиатром рассказала ему, что её домогался родной отец. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Семья проживает в Красногорском районе Московской области. Не так давно мама девочки обратила внимание, что дочь начала вести себя странно. Она решила показать ребёнка врачу-психиатру и не прогадала: на приёме девочка рассказала, что совсем недавно папа во время игры трогал её за половые органы. Информация была передана в правоохранительные органы, где уже начали проверку в отношении мужчины.

Девушка-подросток из Адыгеи пять лет насиловала маленькую сестру, пока матери не было дома

Девушка-подросток из Адыгеи пять лет насиловала маленькую сестру, пока матери не было дома

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве кафолического священника обвинили в педофилии. Как рассказал родителям 14-летний пострадавший, 22-летний дьякон кафолической церкви домогался его во время службы, предлагал уединиться и заплатить за "услугу".

Обложка ©

Shutterstock

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров